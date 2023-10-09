Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по опорному пункту украинской армии, расположенному под Красным Лиманом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей Министерства обороны РФ. По данным ведомства, позиции противника были уничтожены артиллеристами Центрального военного округа (ЦВО). Они нанесли удар из буксируемой 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б».

Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, военнослужащие Южной группировки войск России сорвали контратаку украинской армии на Донецком направлении. По словам командира взвода операторов беспилотников, в зоне проведения специальной военной операции было уничтожено здание, которое использовалось ВСУ в качестве пункта временной дислокации. В нем находилось командование украинских вооруженных сил.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ также успешно предотвратили попытки украинской пехоты прорвать линию обороны. В ходе боевых действий была ликвидирована разведывательная группа противника. Также российские артиллеристы нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в районе населенных пунктов Новомихайловка и Приютное.