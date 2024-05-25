Российские артиллеристы ударили по командному пункту и укреплениям ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России ударили по командному пункту и укрепленным позициям украинских войск на Авдеевском направлении, успешно поразив назначенные цели, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Военные открыли огонь из гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра и минометов 2С12 «Сани».

Артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов 2С12 «Сани» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» совместным огнем обеспечили огневую поддержку наступления российских подразделений, уничтожив укрепления и командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что российские артиллеристы вели огонь с закрытых огневых позиций. Бойцы били осколочно-фугасными снарядами по замаскированным укреплениям и командным пунктам ВСУ на пути дальнейшего продвижения подразделений ВС РФ. Участие в операции также принимали операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30».

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск поразили гусеничный робот украинской армии в районе Часова Яра в ДНР. При ударе бойцы применили FPV-беспилотники.