Российские артиллеристы сорвали эвакуацию отрядов ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Расчет гаубицы Д-30 сорвал эвакуацию подразделений Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) удалось уничтожить бронированную технику противника, в том числе боевую машину пехоты. Помощь артиллеристам оказывали операторы беспилотников, проводившие разведку с воздуха.

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно операторы беспилотников смогли выявить попытку эвакуации подразделения ВСУ с линии фронта. Они передали координаты артиллеристам, которые затем прибыли на закрытую огневую позицию, навели гаубицу и совершили серию выстрелов по заданной точке.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что огонь велся осколочно-фугасными боеприпасами. Эвакуация была сорвана благодаря прямому попаданию по бронемашине противника.

Как сообщалось ранее, артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ успешно поразили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. Позиции противника были поражены расчетами реактивной системы залпового огня «Град».