Российские артиллеристы нанесли удар по тыловым позициям ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Артиллеристы российской группировки войск «Запад» нанесли удар по тыловым позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. По данным ведомства, обстрел производился из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Передвижения противника в тылу были зафиксированы с помощью воздушной разведки.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны России подчеркнули, что воздушной разведке удалось зафиксировать крупные группы пехотных подразделений, а также тяжелую технику противника. В результате ударов из РСЗО были уничтожены укрепления ВСУ, а также один склад боеприпасов.

В минувший вторник, 13 января, российские военкоры заявили о нанесении удара по украинскому военному полигону, расположенному в районе села Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР. Предполагается, что в результате удара ВСУ потеряли около 1,5 тысячи солдат, проходивших боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку. Украинская сторона пока не прокомментировала данную информацию, в Минобороны РФ также пока не подтвердили сведения об ударе по полигону.