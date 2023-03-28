Российская резолюция по СП-2: на воре и шапка горит

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Нет ничего удивительного в том, что и мы, и представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя вспомнили поговорку о воре, на котором шапка горит. Мы — еще накануне голосования по нашей резолюции о создании международной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов на «Северных потоках». А Небензя — уже после голосования, когда его выступление по поводу отвергнутого документа напоминало скорее эпитафию.

Действительно, в Совбезе резолюцию, предложенную Россией и поддержанную Китаем, отклонили. Но отклонили показательно тихо. Без накладывания на нее вето одним из постоянных членов. Более того, никто из представителей стран, входящих ныне в этот ооновский орган, даже не проголосовал против. Все было разыграно исключительно тонко. Документ поддержали Россия, Китай и Бразилия. Такой вот коллективный голос БРИКС. Но 12 остальных стран просто воздержались. И резолюцию похоронили, как нечто никого особо не интересующее.

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Василий Небензя

Конечно, надо воздать должное глобальным оппонентам России, которые провели, видимо, немалую работу для достижения такого результата, а потому максимально долго откладывали само голосование в Совбезе. А с другой стороны, почему наши дипломаты в очередной раз, как представляется, пустили все на самотек? И в результате даже Габон, Гана, Мозамбик и Эквадор не нашли в себе сил поддержать вполне логичный документ, формально не ущемляющий чьих-либо интересов. Эти страны просто дали понять, что далекие европейские разборки их не особо трогают.

Естественно, теперь мы можем громко говорить о том, кому и почему было выгодно отклонить идею создания международной расследовательской комиссии. Притом что Совбез санкционирует организацию таких органов аd hoc, то есть временных, для изучения, что называется, под лупой куда менее значительных происшествий. Есть все основания цитировать нашу замечательную пословицу о воре, все более открыто обвинять в исполнении теракта страны, открыто и объективно заинтересованные в разрушении газопроводов. Но поезд, как говорится, ушел. ООН — уже не тот институт, на который Россия сможет опереться в поисках истинных заказчиков и исполнителей диверсии века. В очередной раз было продемонстрировано, под чьим контролем организация находится.

Конечно, у нас остается возможность привлекать внимание к обстоятельствам взрыва близких к нам организаций типа БРИКС и ШОС. Однако это даст исключительно некоторый пропагандистский эффект. Но и не позволит окончательно забыть о самом событии. Собственно, на данном этапе для нас главной задачей и остается противодействие любым попыткам перевернуть страницу, отправить в архив собранные досье с информацией по обстоятельствам уничтожения газопроводов.

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Ясно, что расследование силами Дании и Швеции может идти долгими годами в расчете на то, что международная общественность окончательно утратит интерес к такому масштабному преступлению, за которым явно видны «уши» коллективного Запада.

Но, как правильно отметил тот же Василий Небензя, рано или поздно обстоятельства теракта станут все равно известны. Не исключено, что свою роль сыграет и начинающаяся предвыборная президентская кампания в США. Ведь объективная информация о взрывах может окончательно лишить Джо Байдена шанса на второй срок.