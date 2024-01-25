Российская разведка предупредила о новых провокациях Запада Нарышкин предупредил о высокой вероятности новых провокаций Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Вероятность проведения странами Запада новых провокаций в отношении России очень высока, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, связано это с их поражениями на территории Украины. При этом, отмечает он, долгого эффекта от этих провокаций ждать не стоит.

Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока. <...> Однако я хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны, тем более что в нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной, — сказал Нарышкин.

Ранее глава СВР заявил, что «предупреждения» представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран.

Он уверяет, что такими заявлениями Запад пытается заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции. Однако, заверил он, ничего подобного не произойдет.