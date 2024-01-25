Российская ПВО защитила Белгородскую область от украинского «Вампира» МО сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать Белгородскую область «Вампиром»

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Вампир».

Сегодня около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в результате атаки со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в хуторе Лозовая Рудка. Губернатор указал, что оператор БПЛА целенаправленно выбрал жертвой беззащитную местную жительницу.

Также сообщалось, что утром 25 января в Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность. Власти региона рекомендовали жителям сохранять спокойствие. В оповещении содержались призывы не выходить на улицы и не подходить к окнам.