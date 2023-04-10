Российская ПВО за время СВО сбила более 100 украинских дронов Bayraktar Генерал-лейтенант Демин: российская ПВО за время СВО уничтожила более 100 БПЛА Bayraktar

Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

Беспилотник Bayraktar TB2

Командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что средствами российской противовоздушной обороны с начала спецоперации на Украине уничтожены более 100 беспилотников Bayraktar TB2, произведенных в Турции. По его словам, которые приводит РИА Новости, процесс по их уничтожению не отличается от процесса против пилотируемой авиации.

Принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими «Байрактарами-ТБ» по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине «Байрактаров» за весь период СВО, — отметил генерал.

Украина в 2018-2020 годах наладила закупку ударных беспилотников Bayraktar TB2 у Турции. Позже страны договорились о производстве этих дронов на Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что турецкие дроны Bayraktar, находящиеся на вооружении ВСУ, оказались «так себе». По его мнению, беспилотники вообще не являются главной силой в ходе СВО. Он призвал не преувеличивать значение дронов и отметил, что на Украине ведется не битва машин, в каждой операции важен человеческий фактор.