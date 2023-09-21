Российская ПВО за сутки сбила рекордное количество украинских дронов Российская ПВО за сутки сбила 75 украинских дронов и пять Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили рекордное количество украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, всего было уничтожено 75 дронов, а также пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Также сообщается, что средствами ПВО сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Уточняется, что беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удары по центрам подготовки украинских диверсантов. Также поражены пункты радиотехнической разведки. Для атаки использовали высокоточное оружие большой дальности.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ruпредположил, что целями ракетных ударов Россия в ночь на 21 сентября могли стать один из центров принятия решений и «объекты двойного назначения». Он не исключил, что были уничтожены здания, где базировался личный состав ВСУ.