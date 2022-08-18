Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников Минобороны России: системы ПВО в небе уничтожили десять украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили десять украинских беспилотников, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В частности, дроны уничтожены в небе над населенными пунктами Егоровка, Старомлыновка и Новогродовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай и Кочубеевка Харьковской области, а также Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказал Конашенков.

Кроме того, сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области.

Ранее Конашенков сообщал, что батальон 56-й бригады ВСУ после ударов ВКС России в районе Авдеевки понес большие потери и утратил боеспособность. В районе Посад-Покровское Николаевской области уничтожено около 60 боевиков 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ. В районах Белая Криница и Великое Артаково убито свыше 80 военнослужащих 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и более 50 ранено, добавил представитель оборонного ведомства.