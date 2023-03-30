Российская ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету Российская ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Пуск зенитной ракеты

Российская ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», сообщает представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также в течение суток были перехвачены три снаряда для HIMARS и ликвидированы два беспилотника ВСУ.

В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, — сказал Конашенков.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были убиты около 520 украинских солдат.

Фото: КБ Южное Макетный образец пусковой установки ОТРК «Гром-2»

Ранее в результате атаки дронов-камикадзе «Герань-2» был сбит истребитель Су-27 ВВС Украины.

27 марта российские военные при помощи средств ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 над населенным пунктом Темировка Запорожской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за все время проведения военной операции на Украине ВС России сбили 226 вертолетов противника.