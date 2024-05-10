Российская ПВО сорвала масштабную атаку украинских «Вампиров» на Белгород Минобороны России: силы ПВО сбили 17 снарядов «Вампир» над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, также были ликвидированы пять управляемых авиабомб и один беспилотник Вооруженных сил Украины.

Около 19:45 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали работавший в поле трактор в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что под удар украинских войск попал район села Леоновка. По его словам, в результате взрыва транспортное средство повреждений не получило. Среди мирного населения никто не пострадал.

Накануне по удар ВСУ попало белгородское село Новопетровка. Как отметил Гладков, украинская армия обстреляла детский сад, шесть жилых домовладений и коммерческий объект. В результате атаки также была повреждена линия электропередачи. Пострадавших среди мирных жителей нет.