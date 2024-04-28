Российская ПВО сбила за сутки почти 50 украинских беспилотников Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили 46 беспилотников ВСУ за последние сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины за последние сутки, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, также были ликвидированы пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские военные уничтожили ангары украинской армии, где хранились ударные беспилотники, на аэродроме Каменка в Днепропетровской области. Кроме этого, были поражены склады с авиационной техникой и боеприпасами в районе аэродромов в Хмельницкой и Черниговской областях.

Ранее ВСУ атаковали село Вязовое в Белгородской области с использованием дрона-камикадзе. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела был поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В лесах Московской области ранее обнаружили около 10 беспилотников после таяния снега. Предположительно, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В Главном управлении региональной безопасности региона напомнили, что при обнаружении беспилотников не следует к ним прикасаться.