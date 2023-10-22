Российская ПВО сбила 30 БПЛА и четыре самолета ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО сбили три МиГ-29 и один Су-25 ВСУ

Фото: МО Украины

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета в ходе проведения СВО, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, также были перехвачены 30 БПЛА.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк. <...> Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении МО РФ.

Также были перехвачены восемь снарядов системы HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган», добавили в ведомстве. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ составили около 820 украинских военнослужащих, согласно данным ведомства.

Российскими войсками за сутки были уничтожены пять украинских танков, две БМП, девять боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка Krab и артиллерийская система М777, указано в сводке Минобороны.

Ранее российский боец с позывным Летчик рассказал, что украинские укрепления в Авдеевке являются самой большой сложностью для взятия города под контроль ВС РФ. По словам военнослужащего, применение более тяжелого вооружения помогает переломить ситуацию в боях с ВСУ под Донецком.