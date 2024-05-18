Российская авиация уничтожила склад безэкипажных катеров ВСУ

Фото: МО РФ

Силы российской авиации ликвидировали склад с безэкипажными катерами ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, также была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров. Нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах, — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что российская армия подбила боевую машину «Козак» Вооруженных сил Украины на въезде в Волчанск. На опубликованных журналистом кадрах видно, что БМ получила серьезные повреждения.

Также в Сети появились кадры из Волчанска, где продолжаются ожесточенные боестолкновения. Судя по фото, инфраструктура города, расположенного вблизи границы на севере региона, получила значительные повреждения. На фото можно увидеть множество разрушенных строений.