Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы М777 на Украине, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За минувшие сутки были ликвидированы в общей сложности несколько десятков военной техники и 300 националистов.
В результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов, ,<...> 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777, — сказал Конашенков.
Российской авиации удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области. В результате атак противник также потерял 10 танков и других боевых бронированных машин, а также три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей и три минометных расчета.
Всего ВВС РФ нанесли удары по 24 районам сосредоточения живой силы и техники. В мероприятии задействовали оперативно-тактическую, армейскую и беспилотную авиацию.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ крылатыми ракетами «Калибр». В ведомстве добавили, что на нем в том числе находились снаряды, предназначенные для 155-мм гаубиц М777 британского производства.