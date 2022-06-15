Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы М777 на Украине

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Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы М777 на Украине, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За минувшие сутки были ликвидированы в общей сложности несколько десятков военной техники и 300 националистов.

В результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов, ,<...> 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777, — сказал Конашенков.

Российской авиации удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области. В результате атак противник также потерял 10 танков и других боевых бронированных машин, а также три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей и три минометных расчета.

Всего ВВС РФ нанесли удары по 24 районам сосредоточения живой силы и техники. В мероприятии задействовали оперативно-тактическую, армейскую и беспилотную авиацию.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ крылатыми ракетами «Калибр». В ведомстве добавили, что на нем в том числе находились снаряды, предназначенные для 155-мм гаубиц М777 британского производства.