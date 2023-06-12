Российская авиация ударила по бригаде ВСУ в ЛНР

Фото: Министерство обороны РФ

Истребитель Су-35

Российские силы вскрыли перемещение в ЛНР взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ, по которому впоследствии нанесла удар армейская авиация, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, которые приводит ТАСС, противник понес серьезные потери в живой силе и технике.

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ. Ударом армейской авиации группировки войск «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике, — сказал Савчук.

Он добавил, что благодаря российской артиллерии удалось уничтожить гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов, а также автомобиль для подвоза боеприпасов.

Ранее артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» успешно нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу недалеко от Ольшаны в Харьковской области. Представитель Минобороны РФ Сергей Зыбинский заявил, что также была пресечена попытка перемещения украинских военных резервов в районе Молчаново на Купянском направлении.