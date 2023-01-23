Российская артиллерия ликвидировала позиции ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа ликвидировали украинские позиции в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Минобороны. Уточняется, что благодаря успешной операции, войскам удалось продвинуться вперед.

У нас много задач, поддержка пехоты, поражение опорных пунктов, артиллерийских минометных батарей, то есть целей много, работаем много. В основном работаем по опорным пунктам. Они залегли, чтобы пехота могла выдвинуться и занять эти опорные пункты без огня противника, — рассказал командир гаубичной батареи с позывным «Патриот».

Во время проведения операции артиллеристы ЮВО оказали поддержку мотострелковым и танковым подразделениям, нанося интенсивные удары по укреплениям противника, а также скоплениям живой силы и колоннам техники ВСУ, доставляющим подкрепления. Корректировка огня велась при помощи БПЛА, разведующих позиции противника в круглосуточном режиме.

Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа были заняты более выгодные рубежи и позиции. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь заявил, что ВСУ отступили из села Каменское. Он также сообщил, что российская армия продолжает наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе.