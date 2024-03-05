Российская армия за сутки отбила 20 атак ВСУ в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Российская армия отбила 20 атак Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в частности, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и отразили пять атак противника в районе населенного пункта Синьковка.

Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля, — сказано в сообщении.

Подразделения группировки «Центр» продолжили занимать более выгодные позиции на Авдеевском направлении. В районах населенных пунктов Орловка, Первомайское и Тоненькое было отражено десять контратак ВСУ и еще три — около Кирово, Шумов и Бердычей. На Донецком направлении украинская армия предприняла две попытки атаковать позиции ВС РФ, которые также были успешно отражены.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на Северодонецком направлении в сложных метеоусловиях. По информации Минобороны, удары по целям производились неуправляемыми ракетами С-8. Экипаж получил подтверждение о координатах цели, успешно выполнил противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулся на аэродром вылета.