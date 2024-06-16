Российская армия взяла под контроль село в Запорожье Минобороны: ВС России взяли под контроль село Загорное Запорожской области

Фото: МО РФ

ВС России продвинулись в Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Загорное, сообщает Минобороны РФ.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что Часов Яр в ДНР примерно на 70% находится под контролем ВС РФ. По его словам, российские военные обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения и продовольствия.

Также стало известно, что ВС РФ установили контроль на территории населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток».

Минобороны России сообщало, что штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром. Отмечалось, что украинские подразделения создавали оборонительные линии на данном участке с 2014 года. Часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны.