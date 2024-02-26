Российская армия взяла под контроль Ласточкино

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России установили контроль над поселком Ласточкино на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, российские войска продолжают улучшать положение по переднему краю.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, российская армия также нанесла удар по позициям противника в районах населенных пунктов Очеретино, Нетайлово и Уманское. Кроме этого, были отражены шесть контратак Вооруженных сил Украины около Петровского, Первомайского и Северного. Общие потери украинской армии на этом участке фронта составили до 410 военных, ВСУ потеряли гаубицу Д-30, 20 машин, четыре боевых бронированных автомобиля и три БМП.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успехом после взятия под контроль Авдеевки. Глава государства назвал продвижение ВС РФ «важной победой». Путин также направил поздравительную телеграмму командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил операцией по взятию города.