Российская армия выбила ВСУ еще из одного населенного пункта Шойгу заявил, что ВСУ выбиты из Северного в ДНР

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины выбиты из населенного пункта Северное в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. По его словам, которые приводит ТАСС, подразделения российских войск также продолжают наступление на других участках фронта.

За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность, — пояснил он.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы России установили контроль над важным авдеевским узлом обороны украинской армии в зоне специальной военной операции. По его словам, российские бойцы также продолжают улучшать позиции на Купянском и Донецком направлениях.

До этого начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Георгиевскими крестами. Во время церемонии генерал-лейтенант пожелал бойцам и их близким терпения, воли, успехов в тяжелом ратном деле, крепости духа и здоровья.

17 февраля Сергей Шойгу проинформировал российского президента Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.