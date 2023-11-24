Российская армия уничтожила свыше 170 беспилотников ВСУ за неделю

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно уничтожили 176 беспилотников украинской армии за последнюю неделю, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в период с 18 по 24 ноября также было уничтожено 15 снарядов, выпущенных из американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, силами ПВО сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун».

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

За последнюю неделю российские войска также нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины, отразили две атаки и заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении. В ходе боевых действий противник потерял свыше 625 военнослужащих, семь бронированных машин, 16 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии.

Как сообщалось ранее, подразделения Вооруженных сил России уничтожили сразу несколько образцов иностранной военной техники в зоне проведения специальной военной операции. В частности, противник потерял 155-мм орудие M109 Paldin, артиллерийскую установку Krab, а также французскую установку CAESAR.