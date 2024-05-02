Российская армия уничтожила пусковую установку Iris-T под Харьковом

Фото: МО РФ

Российские военные ликвидировали пусковую установку зенитно-ракетного комплекса Iris-T в районе населенного пункта Островерховка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ракетный удар был нанесен подразделением Воздушно-космических сил России.

ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» в районе населенного пункта Островерховка, — сказано в сообщении.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что Вооруженные силы России ударили по позициям украинской армии на севере Харькова. По его словам, атака производилась с применением авиационных бомб. Он также указал, что на данном участке города вдоль объездной дороги дислоцировался личный состав ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Также бойцы морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили до 10 военнослужащих диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области. Противника ликвидировали минометным огнем во время зачистки одного из островов в дельте реки Днепр. Этот участок российские силы полностью взяли под контроль.