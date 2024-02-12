Российская армия улучшила положение под Красным Лиманом и Донецком Минобороны РФ сообщило о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю Краснолиманского направления, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки военнослужащим удалось отразить две штурмовые атаки со стороны украинской армии, в результате которых противник потерял до 290 человек убитыми и ранеными. На Донецком направлении российская армия заняла более выгодные рубежи и позиции.

Представители пресс-службы ведомства подчеркнули, что на Донецком направлении было отражено по меньшей мере 13 атак со стороны Вооруженных сил Украины. Противник направил в бой подразделения 2-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. За последние сутки противник потерял до 240 солдат на данном направлении, также были уничтожены три автомобиля, один танк и две артиллерийские системы M777 производства США.

На Купянском направлении также велись активные боевые действия. Подразделения «Западной» группировки российских войск отразили три штурмовые атаки противника в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка (Харьковская область). Украинская армия потеряла до 60 солдат, два пикапа, а также САУ «Гвоздика». На Южно-Донецком направлении потери противника оцениваются в 165 человек.

Как сообщалось ранее, экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении. Также были поражены скопления живой силы противника. По данным Минобороны РФ, пилоты «змейкой» ушли от ответного огня со стороны зенитно-ракетных установок.