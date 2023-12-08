Российская армия улучшила положение на Купянском направлении

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России улучшили стратегическое положение на Купянском направлении, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, за последнюю неделю войскам удалось отразить 19 атак украинской армии, а также нанести поражение 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированным бригадам ВСУ. Для нанесения ударов применялись тяжелые огнеметные системы, а также артиллерийские установки.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках, — говорится в еженедельной сводке российского оборонного ведомства.

Всего за последнюю неделю украинская армия потеряла свыше 480 солдат на данном направлении. Также были уничтожены три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь полевых артиллерийских орудий. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять самолетов украинских ВВС и сбили 11 реактивных снарядов, выпущенных из американской системы HIMARS. За неделю было взято в плен 12 украинских военнослужащих.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции изменилась из-за прихода зимы. По его словам, армия России и Вооруженные силы Украины больше не используют большие разведывательные беспилотники из-за холодных погодных условий. Артиллерия же продолжает работать.