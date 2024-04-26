Российская армия разгромила эшелон ВСУ с западной техникой Минобороны: ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ с западной техникой в ДНР

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили эшелон с военной техникой украинской армии иностранного производства в районе Удачного в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ. По его информации, удар наносился с применением оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. В общей сложности за последние сутки российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112 районах, — сказано в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около трети бойцов подразделения ВСУ, которых планировали перекинуть из Днепропетровской области под Энергодар. По его словам, удар ВС России пришелся по городу Марганец. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.