Вооруженные силы России уничтожили эшелон с военной техникой украинской армии иностранного производства в районе Удачного в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ. По его информации, удар наносился с применением оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. В общей сложности за последние сутки российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112 районах, — сказано в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около трети бойцов подразделения ВСУ, которых планировали перекинуть из Днепропетровской области под Энергодар. По его словам, удар ВС России пришелся по городу Марганец. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ