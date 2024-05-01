Российская армия поразила штаб оперативного командования ВСУ «Юг» МО РФ сообщило о поражении штаба оперативного командования ВСУ «Юг»

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России поразили штаб оперативного командования украинской армии «Юг», сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живая сила и военная техника противника в 112 районах, — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что силами ПВО были сбиты 29 украинских БПЛА, пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали сразу шесть российских регионов в ночь на 1 мая. По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата противника средства противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

30 апреля Минобороны России сообщило об ударе украинских войск по Курской и Белгородской областям беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Тогда атаку отразили дежурные средства ПВО. Они сбили два дрона над Курской и еще один — над Белгородской областью.