Российская армия поразила Центр подготовки и применения беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по Центру подготовки и применения беспилотников украинской армии в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга. По данным ведомства, российские военные также отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении и еще три — на Донецком направлении.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей (две П-18 и одна СТ-68), а также живая сила и военная техника в 103 районах, — говорится в сообщении.

Как добавили в Минобороны, на Краснолиманском направлении российские войска нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в районах Григоровки и Торского. Потери противника составили до 40 военных и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение по позициям украинской армии в районе Угледара, Новомихайловки и Урожайного.

На Запорожском направлении была отражена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих и два бронетранспортера М113 американского производства.

Ранее российская группировка войск «Запад» отразила контратаки противника на Купянском направлении. Помимо этого, ВС РФ сорвали попытки ВСУ провести ротацию солдат из 43-й механизированной бригады.