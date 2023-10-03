Российская армия поразила цеха ремонта бронетехники ВСУ в Харькове

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по цехам бронетанкового завода, расположенного в Харькове, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в цехах ремонтировалась и восстанавливалась военная техника ВСУ. Кроме того, российская армия поразила склад вооружения украинской 41-механизированной бригады, расположенный в районе Купянска.

В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ, — сообщается в сводке Минобороны России.

Представители оборонного ведомства также подчеркнули, что 3 октября была поражена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук». Кроме того, российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили два реактивных снаряда, выпущенных из американской РСЗО HIMARS. На территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сбито 58 беспилотников ВСУ.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое. По данным, пока не подтвержденным Минобороны РФ, украинская армия вынуждена отступить, по подразделениям противника активно работает российская артиллерия.