Шесть контратак ВСУ отбили под Авдеевкой Минобороны РФ сообщило об отражении шести контратак ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Подразделения российской группировки войск «Центр» отбили шесть контратак противника на Авдеевском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, командование ВСУ направило в бой отряды четырех бригад, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. За последние сутки украинская армия потеряла до 410 солдат на данном направлении, также были уничтожены три боевые машины пехоты, один танк и четыре бронемашины.

Активные боевые действия велись и на Донецком направлении. В Минобороны РФ уточнили, что российским войскам удалось нанести поражение подразделениям 8-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны. В результате боев противник лишился свыше 420 солдат, двух бронетранспортеров, четырех автомобилей, а также одной артиллерийской системы М777 американского производства. На Купянском направлении армия Украины потеряла до 145 человек убитыми и ранеными, на Южно-Донецком — до 150 человек.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия продолжили выполнение задач по поражению объектов противника. В частности, была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS, произведенного в Норвегии. Системы противовоздушной обороны армии России перехватили две британские ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.

В Министерстве обороны РФ ранее заявили, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Ласточкино. Он расположен на Авдеевском направлении. Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли удар по позициям противника, расположенным в районах населенных пунктов Очеретино, Нетайлово и Уманское.