Российская армия отразила шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России отразили шесть атак украинской армии на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, потери противника составили до 50 военных и две боевые машины пехоты.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Как добавили в Минобороны, российские войска также отразили в общей сложности три атаки на Краснолиманском и Донецком направлениях. ВСУ потеряли до 450 бойцов убитыми и ранеными, а также два БТР, артсистему M777 и самоходную артиллерийскую установку Paladin.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Водяного. На Запорожском направлении российские военные поразили живую силу и технику противника в районе населенного пункта Работино, где потери украинской армии составили до 20 бойцов.

Ранее российские военнослужащие группировки «Восток» помешали ВСУ осуществить восемь попыток ротации сил на Южно-Донецком направлении. По информации Минобороны, украинская армия потеряла до 90 бойцов убитыми и ранеными на этом участке фронта.