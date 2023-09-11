Российская армия отразила атаку ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении в районе Работино, Украина потеряла до 145 военных, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, На Южно-Донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районах Новомайорского и Приютного, на Донецком — пять атак в районе Курдюмовки, Авдеевки и Красногоровки. Потери ВСУ на этих двух направлениях составили до 360 человек.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики, — указано в сообщении.

Всего, по данным МО, за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 650 человек и 46 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что утром 9 сентября ВСУ попытались прорвать позиции российской армии южнее села Работино «в три наката по три БМП Bradley». При этом атака украинских военных оказалась безуспешной, уничтожена одна БМП и одна инженерная машина ВСУ.

До этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли несколько ударов по месту скопления иностранных военных ВСУ между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области.