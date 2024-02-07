Российская армия нанесла высокоточный удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производили безэкипажные катера, ракетные комплексы и боеприпасы, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники.

Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны РФ, цель удара была достигнута и все объекты ВСУ поражены. Российские военные также нанесли поражение живой силе и технике противника на Краснолиманском направлении, где потери украинской армии составили до 220 военных и три машины. Кроме этого, бойцы ВС РФ ликвидировали позиции ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях.

На Запорожском направлении российская армия нанесла удар по живой силе и технике украинских войск в районе Жеребянки и Работино. Там ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три машины и два боевых бронированных автомобиля.

Ранее авиация и артиллерия ВС РФ поразили 1-ю президентскую бригаду (подразделение нацгвардии Украины) ВСУ в зоне спецоперации. За сутки российская армия также сорвала три попытки украинской армии провести ротацию около населенного пункта Старомойское.