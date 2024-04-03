Российская армия нанесла удар по ангару с беспилотниками ВСУ

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Вооруженные силы России нанесли удар по ангару украинской армии, где производились и хранились беспилотные летательные аппараты, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки также был ликвидирован склад вооружения противника. В общей сложности российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 131 районе.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что за сутки средства противовоздушной обороны ликвидировали 164 украинских дрона. Кроме этого, ВС РФ уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.

Ранее экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 поразили подразделения ВСУ на Северодонецком направлении в зоне спецоперации. Пуски выполняли парами, а после сманеврировали, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили обслуживание самолетов.