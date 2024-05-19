ВС РФ уничтожили живую силу Иностранного легиона Минобороны: ВС РФ поразили живую силу Иностранного легиона

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

ВС РФ ликвидировали живую силу и технику Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно сводке ведомства, также поражение нанесено двум механизированным бригадам ВСУ и 125-й бригаде теробороны в районах сел Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике Иностранного легиона, 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали, что были отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, также были уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм боевая машина РСЗО «Град».

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. По его словам, военные, набранные из 3-го французского пехотного полка, развернуты в Славянске. При этом МИД Франции опроверг сообщения об отправке солдат из легиона в зону СВО, подчеркнув, что подобные сообщения являются частью кампании по дезинформации.