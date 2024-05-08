Российская армия нанесла ответный удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Министерство обороны РФ. Атака производилась с использованием высокоточного оружия, беспилотников и гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». По данным ведомства, удары стали ответом на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики утром 8 мая.

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара российской армии были достигнуты и все назначенные объекты противника были поражены. Кроме того, по информации ведомства, в результате атаки существенно снизились возможности ВСУ по выпуску военной продукции и переброске западного вооружения к линии боевого соприкосновения.

Ранее ВСУ обстреляли из минометов поселок Днепряны в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что украинские войска атаковали гражданские объекты. По его словам, в результате атаки один частный дом получил серьезные повреждения. Пострадавших среди мирного населения нет.