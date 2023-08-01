Россия вывезла часть сотрудников посольства из суданского города Порт-Судан МИД России: сотрудников посольства вывезли из Порт-Судана

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Заправка самолёта Ан-12

Россия вывезла часть сотрудников посольства из суданского города Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в стране, сообщили в МИД РФ. Утром 1 августа специальным рейсом Военно-транспортной авиации Минобороны эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром «Чкаловский». В ведомстве добавили, что само посольство продолжит работать в штатном режиме.

В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из г.Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину, — указано в сообщении МИД.

28 июля Россия перенесла свое посольство в Судане из столицы Хартум в город Порт-Судан. Это было связано с продолжающимися в стране боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования. К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем.

В МИД отметили, что переезд дипсотрудников занял сутки и прошел в штатном режиме. На пути следования в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российской дипмиссии предоставили охрану. Кроме того, перевод посольства был согласован с официальными властями Судана.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло продолжается с 15 апреля 2023 года. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.