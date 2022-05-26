России предрекли снижение добычи нефти Вице-премьер Новак: добыча нефти в России по итогам 2022 года может снизиться до 480–500 млн тонн

Станок-качалка / Фото Елена Гурдина/NEWS.ru

Объем добычи нефти в России может упасть с 524 млн тонн в 2021 году до 480–500 млн тонн в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, власти страны ожидают постепенного восстановления добычи после ее снижения примерно на 1 млн баррелей в сутки в апреле.

У нас всего один месяц было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет уже восстановление. У нас в прошлом году было 524 млн тонн. В этом году может быть 480–500 млн тонн, — сказал Новак.

Тем временем депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица направил обращение Европейскому совету, в котором предложил ввести пошлины на импорт российских энергоносителей вместо эмбарго. Он отметил что торговые запреты приводят лишь к сокращению поставок и росту цен, при этом сверхприбыль остается в стране-экспортере.

Накануне премьер Орбан заявил, что Венгрия откажется обсуждать тему эмбарго на российскую нефть во время саммита Евросоюза, запланированного на следующую неделю. Республика является сторонником отказа от запрета Евросоюза на российские углеводороды, так как такие меры, по словам руководства страны, нанесут серьезный вред ее экономике.