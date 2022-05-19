«России их надо забрать»: Матвиенко предложила вернуть советские памятники Матвиенко предложила вывезти советские памятники и поставить их на границе с Прибалтикой

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила забрать советские памятники из Прибалтики, если дело дойдёт до их сноса. Но при этом не везти в Москву или другие регионы, а поставить на границе, пишут «Известия».

Рижский — на границе с Латвией, а «Бронзового солдата» — на границе с Эстонией в Ленинградской области. Чтобы люди, для которых это действительно святыня, могли и 9 мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти. Возможно, такие варианты стоит рассмотреть и проработать, — сказала сенатор.

Но перед этим Россия должна приложить все усилия, чтобы оставить эти памятники там, где они стоят, так как этого хотят многие жители местных государств и это соответствует международным договорам. Что же касается самих прибалтийских государств, которые называют время нахождения в Советском Союзе «оккупацией», их власти почему-то забывают об огромных инвестициях со стороны СССР в их развитие.

Сейчас, когда эти страны вступили в Евросоюз, у них полностью исчезла вся промышленность, почти уничтожено сельское хозяйство, разъехались молодёжь и трудоспособное население из-за отсутствия перспектив.

Теперь об истории с памятниками — это действительно какое-то средневековье. Попытка не только переписать историю, но и стереть из памяти людей уважение к тем, кто освободил Европу и эти же прибалтийские республики от фашизма. Это бесчеловечно, это безнравственно, — отметила Матвиенко.

Сенатор добавила, что в этих странах не считаются с мнением большей части своего населения.

С людьми, которые в Эстонии пришли к «Бронзовому солдату» и принесли цветы. Разве можно бороться с памятью? Разве можно цветы бульдозером сгребать? Это они настолько боятся того, что правда всё равно пробивает себе дорогу! — резюмировала политик.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на марафоне «Новые горизонты» заявил, что случаи сноса советских памятников на территории европейских стран можно считать проявлением сатанизма. По его словам, президент России Владимир Путин ведёт правильную политику, которая «не даёт развивать эти направления».