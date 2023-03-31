Россельхознадзор попросил Армению приостановить поставки молочной продукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию, сообщается на сайте ведомства. Причиной такого решения стали результаты проведенной с 20 по 24 марта 2023 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики.

Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны, — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что 31 марта между ветеринарными службами России и Армении состоялись переговоры, в ходе которых обсуждались результаты проведенной инспекции. В ходе него обсуждалась возможность армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российского рынка.

В январе Роскачество сообщило, что 8% сметаны на рынке России является фальсификатом. Кроме того, половина (51%) исследованной продукции не соответствует требованиям законодательства, говорится в сообщении на сайте организации.