Росрыболовство проверит состояние воды в зоне сброса отходов с «Фукусимы-1»

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Росрыболовство назначило проведение экспертизы водных ресурсов в зоне сброса отработанной технической воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Как уточняется, мониторить состояние воды будут именно специалисты этого НИИ.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провести комплексные мониторинговые исследования, с целью оценки состояния водных биологических ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с атомной электростанции «Фукусима-1», — говорится в пресс-релизе.

Для проведения исследования уже была сформирована научная группа. Она отправится в район сброса воды с АЭС на научно-исследовательском судне и будет выполнять системный контроль показателей радиационного фона в воздухе, в воде, в уловах и в донных отложениях.

В то же время представители Росрыболовства отметили, что серьезных опасений решение японских властей не вызывает, так как в зоне сброса отходов российские суда промысел не ведут.

Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», опасений не вызывает. В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведется, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о решении Японии выполнить сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1». Ее общий объем составляет 31,2 тысячи тонн. Действия властей вызвали протесты со стороны Китая и опасения местных рыбаков, однако премьер-министр Фумио Кисида отказался пересмотреть свои планы.