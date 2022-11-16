Росреестр предложил сократить ограничения на использование охранных зон

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Росреестр разработал законопроект о сокращении числа зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), где запрещается капитальное строительство, сообщает «Парламентская газета». Из 28 типов таких зон может остаться только 17. В ведомстве уточнили, что большинство из них негативно влияет на инвестиционный климат, парализуя строительство в регионах. Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина завила, что данная инициатива продолжает тенденцию сокращения ограничений на использование земель.

ЗОУИТ тормозят гражданский оборот, но сокращение их количества и упрощение порядка изменения вовсе не означает, что земли будут использоваться без нарушений, — считает эксперт.

В Росреестре считают, что большое число зон с ограничениями на использование территорий препятствует реализации нацпроектов и блокирует градостроительную деятельность, а также влечет необходимость сноса многих объектов капстроительства. Поэтому ведомство предложило сократить количество видов ЗОУИТ и упростить порядок их изменения и прекращения существования.

Законопроект будет проходить обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов до 1 декабря. Предлагаемое время вступления документа в силу — 1 января 2025 года.

Депутаты Госсовета Татарстана ранее подготовили обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с предложением разобраться с проблемой жидких бытовых отходов. Парламентарии отметили, что порядок обращения с ними в домохозяйствах без канализации, которые оборудованы выгребными ямами или септиками, никак не регулируется законом, что создает опасность для экологии и здоровья россиян.