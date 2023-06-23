Роспотребнадзор успокоил россиян, встревоженных новостями о чуме в Монголии Роспотребнадзор: ситуация по очагам чумы в граничащих с Россией регионах находится на контроле

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В России не фиксировалось с 2017 года ни одного случая заражения человека чумой, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что ситуация по природным очагам в областях, граничащих с РФ, находится на контроле.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ. В России благодаря эффективным профилактическим мероприятиям не было случаев заражения человека чумой с 2017 года, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что регулярно проводятся профилактические мероприятия, в том числе вакцинация россиян, проживающих на территориях природных очагов. Кроме того, Роспотребнадзор контролирует численности переносчиков инфекции.

Ранее Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил, что 137 очагов чумы выявили в 17 аймаках (регионах) Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем. Уточнялось, что в зоне повышенного риска находятся западные регионы РФ, где ежегодно регистрируются случаи заражения инфекцией среди людей.