Роспотребнадзор создал управления в новых регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Попова

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о формировании территориальных органов ведомства в новых субъектах Российской Федерации, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Таким образом, на территории России будут действовать 89 управлений Роспотребнадзора.

Документом предусмотрено создание четырех новых управлений — Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике, Управления по Луганской Народной Республике, Управления по Запорожской области и Управления по Херсонской области. Руководители управлений наделены полномочиями главных государственных санитарных врачей соответствующих регионов, — сказано в сообщении.

В четырех новых субъектах также созданы центры гигиены и эпидемиологии.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о планах открыть в новых регионах РФ региональные министерства внутренних дел и главные управления. Он добавил, что в регионах также откроют 100 территориальных органов районного звена. Также свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях открыл Банк России.