Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа в 82 регионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%, «свиной грипп» выявлен в 82 регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора. При этом от гриппа привито более 74 млн человек, или около 52% от численности населения РФ.

Среди штаммов [гриппа] преобладает А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B, — сказано в сообщении.

Ранее терапевт Андрей Звонков заявил, что для излечения от свиного гриппа необходимо обильное питье — морсы, чай с лимоном и простая вода. При этом он призвал не сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов, поскольку высокая температура убивает вирус. В то же время важно вовремя сбить температуру у детей, поскольку их терморегуляция хуже, чем у взрослых из-за меньшей площади тела.

Терапевт Анна Землянухина добавила, что высокая температура не обязательно долго держится при свином гриппе — даже через неделю после начала болезни сухой кашель может продолжаться уже без жара. Кроме того, если в первые же дни после заражения гриппом появляются кашель и одышка, важно обратиться к врачу из-за высокой вероятности развития воспаления легких.