Роспотребнадзор введет дополнительные меры из-за риска завоза чумы

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Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовым к мероприятиям по предупреждению проникновения чумы в российские регионы, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации. Ведомство также поручило обеспечить соблюдение мер профилактики при риске завоза чумы из эпидемически неблагополучных стран. Документ подписан главным санитарным врачом России Анной Поповой.

Обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 15 июня заявил, что Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян. Он уточнил, что на континенте зафиксировали более 1,5 тысячи случаев заражения инфекцией, что составляет около 85% от общего числа заболеваний по всему миру. По мнению эксперта, масштабы инфекционной вспышки представляют серьезную опасность для человечества.