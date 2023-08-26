Роспотребнадзор раскрыл депутату ГД рецепт «ЗОЖ-шаурмы»

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Рецепт приготовления идеальной для здоровья шаурмы опубликован на сайте Роспотребнадзора, говорится в ответе замруководителя ведомства Михаила Орлова на обращение вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова, передает ТАСС. Накануне депутат обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с призывом составить рецепт «ЗОЖ-шаурмы», чтобы производители не добавляли в продукт дополнительных вредных веществ.

Для информирования населения и формирования у граждан представления о принципах здорового питания Роспотребнадзором в 2019 году был запущен интернет-портал «Здоровое-питание.рф», на котором размещены публикации по теме здорового питания, а также рецепты полезных блюд, в том числе рецепт приготовления «ЗОЖ-шаурмы», — говорится в ответе Орлова Даванкову.

Согласно опубликованному рецепту, в состав полезной для организма шаурмы должны входить куриное мясо, огурцы, помидоры, перец, укроп, лаваш, соль, приправы и сметана жирностью не более 10%.

Накануне прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту отравления 32 человек, заказавших шаурму в одной из точек питания на улице Софьи Ковалевской. По данным специалистов, все пострадавшие обратились за медицинской помощью в период с 20 по 24 августа. Врачи госпитализировали 28 человек, сейчас они проходят лечение в стационарных условиях.