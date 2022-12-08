Роспотребнадзор оценил ситуацию со свиным гриппом в стране Попова назвала напряженной ситуацию со свиным гриппом в ряде регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию со свиным гриппом в ряде регионов. В эфире телеканала «Россия 24» она сказала, что заболевание в первую очередь поражает детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Этот вариант гриппа уже сегодня показывает, что в первую очередь он поражает детей. И ситуация в детских садах и школах осложняется. И людей старшего поколения. И, конечно же, в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что грипп регистрируется уже в 74 субъектах. При этом, по словам Поповой, ситуация более или менее спокойная и стабильная.

Ранее Попова заявила, что штамм гриппа H1N1 в 2022 году пришел в Россию всерьез. По ее словам, этот вариант наносит самый серьезный ущерб здоровью человека. Глава Роспотребнадзора напомнила, что для профилактики инфекции необходимо после возвращения из людных мест вымыть лицо, руки и промыть носоглотку чистой водой, что снижает риск инфицирования.

Инфекционист Сергей Рябов посоветовал россиянам для профилактики гриппа и ОРВИ вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности. Он также порекомендовал добавить фрукты и овощи в рацион для поддержания иммунитета, напомнил о необходимости надевать медицинские маски в местах скопления людей.