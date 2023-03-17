Роспотребнадзор оценил опасность новой болезни из Танзании Роспотребнадзор заявил, что нет опасности распространения в России обнаруженной в Танзании болезни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опасность распространения в России неизвестной инфекции, которая была выявлена в Танзании, отсутствует, сообщила РИА Новости пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что причина возникновения заболевания неизвестна.

В России случаи с подобной симптоматикой не отмечались. На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС «Периметр». Опасность распространения указанного заболевания отсутствует, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Танзании семь человек заразились неизвестным инфекционным заболеванием, пятеро из них умерли. В район очага инфекции была направлена группа быстрого реагирования.

До этого стало известно, что в Цивильском муниципальном округе Чувашии выявили сибирскую язву. Заразились два человека. Глава региона Олег Николаев сообщил, что их жизням ничего не угрожает. Он также заверил, что власти делают все, чтобы не допустить распространения инфекции.